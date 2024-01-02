Yıldızlar Bana Uzak’ın Yahya’sı Gürkan Uygun'un 15 yıllık eşi de çok ünlü! Gören şaşıp kaldı:“Çok yakışıyorsunuz” Meğer BBG’de...

Burcu Kıratlı, Furkan Andıç, Murat Daltaban, Rami Narin gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ta Yahya Aldemir karakterini canlandıran Gürkan Uygun'un hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Gürkan Uygun'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun kendisi gibi ünlü olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Gürkan Uygun'un eşi kimmiş...