Yıldızlar Bana Uzak’ın Yahya’sı Gürkan Uygun'un 15 yıllık eşi de çok ünlü! Gören şaşıp kaldı:“Çok yakışıyorsunuz” Meğer BBG’de...

Burcu Kıratlı, Furkan Andıç, Murat Daltaban, Rami Narin gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ta Yahya Aldemir karakterini canlandıran Gürkan Uygun'un hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Gürkan Uygun'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun kendisi gibi ünlü olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Gürkan Uygun'un eşi kimmiş...
ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ta Yahya Aldemir karakterini canlandıran Gürkan Uygun'un hayatı merak konusu oldu.
GÜRKAN UYGUN KİMDİR?
27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Gürkan Uygun, lise yıllarında çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.
1990 yılında amatör olarak tiyatroya başladı. Ardından Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. 1996 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı.