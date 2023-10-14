Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün annesi Derya görenleri şaşırttı! Anne mi abla mı belli değil meğer...

Kızılcık Şerbeti adlı dizide Doğa'nın baş belası eşi Fatih'e hayat veren Doğukan Güngör son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri. Dizide eşi Doğa'yı aldattıktan sonra yaptıklarıyla izleyiciye saç baş yolduran Fatih karakterinin altından başarıyla kalkan Doğukan Güngör için "Fatih'i tokatla" adlı bir site açılmıştı. Güngör'ün annesi Derya Yakıştıran ise ana yüreğine bunu sindiremedi ve oğlunu savundu. Derya Yakıştıran ise görenleri kendisine hayran bıraktı.