Kardeşlerim’in yakışıklı Resul’ü Ogün Kaptanoğlu’nun ‘nefesim’ dediği kız kardeşine bakın! Güzelliğiyle büyüledi gören dilini ısırdı

Ünlü oyuncunun kardeşiyle yaptığı bir paylaşımdaki şu ifadeleri ise dikkat çekti: "Umutlarım, hayallerimin içindeki, güzel yürekli kardeşim, derin nefesim. Ne mutlu bize ki daydayımla hayatımızdasınız. Doğum günün kutlu olsun, gönlünden geçen her güzel şey yaşansın. Sağlıkla güzel bir yaşamın olsun, seni seviyorum..."