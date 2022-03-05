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Haberler Magazin Kardeşlerim’in yakışıklı Resul’ü Ogün Kaptanoğlu'nun ‘nefesim’ dediği kız kardeşine bakın! Güzelliğiyle büyüledi gören dilini ısırdı

Kardeşlerim’in yakışıklı Resul’ü Ogün Kaptanoğlu'nun ‘nefesim’ dediği kız kardeşine bakın! Güzelliğiyle büyüledi gören dilini ısırdı

Kardeşlerim'in yakışıklı Resul'ü Ogün Kaptanoğlu'nun kız kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Başrollerinde Cüneyt Mete, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinde Resul Özkaya karakterini canlandıran Ogün Kaptanoğlu, başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da çok konuşulan Kaptanoğlu, bu kez kız kardeşiyle çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun kardeşini görenler adeta hayran kaldı. İşte Ogün Kaptanoğlu'nun güzeller güzeli kız kardeşi...

05.03.2022 23:23 - Son Güncelleme: 05.03.2022 23:23
Kardeşlerim’in yakışıklı Resul’ü Ogün Kaptanoğlu’nun ‘nefesim’ dediği kız kardeşine bakın! Güzelliğiyle büyüledi gören dilini ısırdı

Aldığı Kardeşlerim dizisinde Resul Özkaya karakterini canlandıran Ogün Kaptanoğlu, kız kardeşiyle gündeme geldi.

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Kardeşlerim’in yakışıklı Resul’ü Ogün Kaptanoğlu’nun ‘nefesim’ dediği kız kardeşine bakın! Güzelliğiyle büyüledi gören dilini ısırdı

Oyunculuğuyla beğeni toplayan Kaptanoğlu'nun kardeşini görenler adeta hayran kaldı.

Kardeşlerim’in yakışıklı Resul’ü Ogün Kaptanoğlu’nun ‘nefesim’ dediği kız kardeşine bakın! Güzelliğiyle büyüledi gören dilini ısırdı

Ünlü oyuncunun kardeşiyle yaptığı bir paylaşımdaki şu ifadeleri ise dikkat çekti: "Umutlarım, hayallerimin içindeki, güzel yürekli kardeşim, derin nefesim. Ne mutlu bize ki daydayımla hayatımızdasınız. Doğum günün kutlu olsun, gönlünden geçen her güzel şey yaşansın. Sağlıkla güzel bir yaşamın olsun, seni seviyorum..."

Kardeşlerim’in yakışıklı Resul’ü Ogün Kaptanoğlu’nun ‘nefesim’ dediği kız kardeşine bakın! Güzelliğiyle büyüledi gören dilini ısırdı

İşte Ogün Kaptanoğlu başta olmak üzere ünlü isimler ve kardeşleri...

Kardeşlerim’in yakışıklı Resul’ü Ogün Kaptanoğlu’nun ‘nefesim’ dediği kız kardeşine bakın! Güzelliğiyle büyüledi gören dilini ısırdı

KIVANÇ TATLITUĞ

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