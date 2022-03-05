Survivor Sema Aydemir’in oğlu Ali'nin babası bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı eski eşi meğer kendisinden de ünlüymüş...
Survivor Sema Aydemir'in oğlu Ali'nin babası bakın kim çıktı! ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star'da yarışan Sema Aydemir, ikizi Seda Ocak ile yaşadığı gerginlikle gündem olmuştu. Bunun üzerine hayatı merak edilip araştırılan Sema Aydemir'in özellikle eski eşi merak konusu oldu. Aydemir'in 2016 yılında boşandığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaştı kaldı. Sema Aydemir'in eski eşi bakın kimmiş...
05.03.2022 22:55 - Son Güncelleme: 05.03.2022 22:55
17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da dünyaya gelen Sema Aydemir'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Survivor 2022 All Star'da yarışan Aydemir'in özellikle ailesi merak konusu oldu. İkizi Seda Ocak ile aynı yarışmada yarışan Aydemir'in oğlu Ali'nin babası da merak edildi.