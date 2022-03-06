Ali Özbir ‘doğada baş başa’ dedi paylaştı! Esra Erol'un spor tarzını gören hayran kaldı! İlk yorum baldız Eda Erol’dan geldi!
Ali Özbir 'doğada baş başa' dedi paylaştı! Atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol'da programının başarılı ve güzel sunucusu Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten İdris Ali ve Ömer adında iki evladı olmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikiliden Ali Özbir, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulundu. Eşi Esra Erol ile verdiği bir pozu "Doğada baş başa dingin ve romantik bir gün. Esra ayaklara dikkat" notuyla Instagram'da yayınladı. Esra Erol'un spor tarzı görenleri hayran bırakırken ilk yorum Eda Erol'dan geldi. İşte Ali Özbir'in romantik paylaşımı...
06.03.2022 01:18 - Son Güncelleme: 06.03.2022 01:18
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikiliden Ali Özbir, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulundu.
Özbir, Esra Erol ile verdiği bir pozu "Doğada baş başa dingin ve romantik bir gün. Esra ayaklara dikkat" notuyla Instagram'da yayınladı.