Kardeşlerim'in yakışıklı Kadir'i Halit Özgür Sarı yaşıyla herkesi şaşırttı! Meğer göründüğü gibi değilmiş
Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümünden itibaren izleyici tarafından merak takip ediliyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Kadir" karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Halit Özgür Sarı. Kardeşlerim Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Halit Özgür Sarı hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca şaştı kaldı. İşte başta Halit Özgür Sarı olmak üzere ünlülerin yaşları.
06.03.2021 18:09
- Son Güncelleme: 06.03.2021 18:09
Kardeşlerim dizisi oyuncuları merak konusu oldu. Bu oyunculardan birisi de Halit Özgür Sarı, Kadir Eren karakterini canlandıran olan Halit Özgür Sarı kimdir sorusu ile birlikte, genç oyuncunun rol aldığı diziler de araştırılmaya başlandı.
Kardeşlerim öncesinde Kırmızı Oda'da rol alan Halit Özgür Sarı farkında olmasak da ekranlarda pek çok yapımda karşımıza çıkan bir isim.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Halit Özgür Sarı, Instagram'da dizilerde göründüğüden farklı bir profil çiziyor.
Esra Kızıldoğan ile Temel ve İleri Oyunculuk üzerine, Craft Atölyesi'nde ise oyunculuk üzerine eğitim almıştır.
İlk oyunculuk deneyimini, Süleyman karakteriyle Diriliş Ertuğrul dizisinde yaşamıştır. Bu dizinin ardından yine bir başka TRT dizisi olan Şampiyon'da Kerem karakterini canlandırmıştır.