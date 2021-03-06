Kardeşlerim'in yakışıklı Kadir'i Halit Özgür Sarı yaşıyla herkesi şaşırttı! Meğer göründüğü gibi değilmiş

Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümünden itibaren izleyici tarafından merak takip ediliyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Kadir" karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Halit Özgür Sarı. Kardeşlerim Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Halit Özgür Sarı hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca şaştı kaldı. İşte başta Halit Özgür Sarı olmak üzere ünlülerin yaşları.

06.03.2021 18:09 - Son Güncelleme: 06.03.2021 18:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





