Selena dizisinin küçük Nazlı'sı büyüdü! 'Beni hala 8 yaşında sanıyorlar' diyen Dilara Kurtulmuş son haliyle sosyal medyayı salladı

Çalışanımız, 'Nazlı' rolü için beni aradıklarını öğrendikten sonra bir araya gelmemizi sağladı. Ardından 8 yaşında 'Selena'da oynamaya başladım. Dizi, hayatımın dönüm noktası oldu." Genç oyuncu, o dönem setin de çok eğlenceli olduğunu söylüyor:



"Sette kimse kimseden nefret etmezdi. Herkes çok iyi anlaşırdı. Çok güzel bir dönemdi. Setin en sevileni bendim. Bana sürekli hediyeler alırlardı. Okulda çok fazla arkadaşım yoktu. Çünkü hafta sonları ve okul çıkışlarında sete giderdim. İnsanların beni 'Selena' yüzünden mi sevdiklerini tam anlayamıyordum. Birazcık da üzülüyordum, sokaktaki insanların bana sürekli 'Selena' demesinden. Ama sonrasında da alıştım."