Selena dizisinin küçük Nazlı'sı büyüdü! 'Beni hala 8 yaşında sanıyorlar' diyen Dilara Kurtulmuş son haliyle sosyal medyayı salladı
Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Selena'da Nazlı karakterine canlandıran Dilara Kurtulmuş son haliyle şaşırttı. Kurtulmuş, aradan geçen zamanda büyüdü, güzel bir genç kız oldu. 2002 yılında ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştiren ve 2006-2009 yılları arasında Selena dizisinde Nazlı Ayka karakteri ile hafızalara kazınan Dilara Kurtulmuş; 2015 yılından bu yana herhangi bir dizi, reklam ve sinema filmi kadrosunda bulunmuyor. İşte 'Beni hala 8 yaşında sanıyorlar' diyen Dilara Kurtulmuş'un son hali...
ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ
DİLARA KURTULMUŞ
2000'li yılların ortalarında ekranda fantastik çocuk dizilerinin hakimiyeti hissediliyordu. Bunlardan biri de "Selena"ydı. 2006 yılında yayınlanan dizinin başrollerinde Sinem Kobal, Sinan Çalışkanoğlu, Zuhal Topal, Cansu Demirci, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Hazal Şenel, Gökhan Keser, Ümit Erdim gibi isimler yer alıyordu.
2009 yılının ortalarında son bulan dizide Dilara Kurtulmuş, evin en küçük kızı Nazlı olarak seyircinin karşısına çıkıyordu. Kurtulmuş, oyunculuğa nasıl başladığını şöyle anlatıyor:
"Avusturya'da doğdum ve iki yaşındayken Türkiye'ye temelli dönüş yaptık. Mavi gözlü ve kıvırcık sarı saçlı bir bebektim. Çok tatlı da bir bebekmişim ve insanlar sokakta dönüp bir daha bakarmış. Bir gün ailem bir kafede otururken cast ajansı sahibi birileri reklamlarda oynamam gerektiğini söylemiş. Kısa bir araştırmadan sonra da beni bir cast ajansına yazdırmışlar.
Birçok reklam filminde oynadım. 'Bir Dilim Aşk', 'Anne Babamla Evlensene', 'Kadının Sessizliği', 'Hayat Bilgisi' gibi dizilerde rol aldım. Ailemin giyim mağazası vardı, orada çalışan birinin abisi de 'Selena'nın setindeymiş.
Çalışanımız, 'Nazlı' rolü için beni aradıklarını öğrendikten sonra bir araya gelmemizi sağladı. Ardından 8 yaşında 'Selena'da oynamaya başladım. Dizi, hayatımın dönüm noktası oldu." Genç oyuncu, o dönem setin de çok eğlenceli olduğunu söylüyor:
"Sette kimse kimseden nefret etmezdi. Herkes çok iyi anlaşırdı. Çok güzel bir dönemdi. Setin en sevileni bendim. Bana sürekli hediyeler alırlardı. Okulda çok fazla arkadaşım yoktu. Çünkü hafta sonları ve okul çıkışlarında sete giderdim. İnsanların beni 'Selena' yüzünden mi sevdiklerini tam anlayamıyordum. Birazcık da üzülüyordum, sokaktaki insanların bana sürekli 'Selena' demesinden. Ama sonrasında da alıştım."
"HÂLÂ ÇOCUK OLDUĞUMU SANIYORLAR"
Dilara Kurtulmuş, 2009 yılında dizi bittikten sonra birkaç yapımda yer aldıktan sonra setlere ara veriyor: "Liseye başladıktan sonra dizide oynamadım. Kendimi mi beğenmedim bilmiyorum ama bir iki oyuncu seçmesine gittim. Okulumu aksatacağımı fark ettim. Derslerime odaklanmak istedim. Üniversitede 'Moda Tasarımı' bölümüne girdim ve o mesleğe odaklandım."