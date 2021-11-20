Kardeşlerim'in yakışıklı Kadir'i Halit Özgür Sarı göründüğü gibi değilmiş! Ayrıldı mı neden ayrıldı soruları merak edilen yıldız isim....
Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümünden itibaren izleyici tarafından merak takip ediliyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Kadir" karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Halit Özgür Sarı. Erenler'in en büyüğü olan Kadir Eren karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı ayrıldı mı neden ayrıldı soruları merak edilirken Halit Özgür Sarı hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca şaştı kaldı. İşte başta Halit Özgür Sarı olmak üzere ünlülerin yaşları.
20.11.2021 11:18
- Son Güncelleme: 20.11.2021 11:18
Kardeşlerim öncesinde Kırmızı Oda'da rol alan Halit Özgür Sarı farkında olmasak da ekranlarda pek çok yapımda karşımıza çıkan bir isim.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Halit Özgür Sarı, Instagram'da dizilerde göründüğüden farklı bir profil çiziyor.