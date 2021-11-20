Aleyna Tilki’nin foyası çok geçmeden açığa çıktı ’bu nasıl boy uzatma!’ Annesiyle Dubai’nin altını üstünü getiren Aleyna’nın mini şortu...

"BU NASIL BOY UZATMA!"

Ünlü şarkıcıya; "Boyunu bu kadar uzun göstermene ne gerek var ki?, "Üç metre yapsaydın kendini", "Ben de 1.55 boyla 1.80 çıkabiliyorum", "Bu nasıl boy uzatma!" şeklinde yorumlar yapıldı.