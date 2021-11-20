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Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin foyası çok geçmeden açığa çıktı 'bu nasıl boy uzatma!' Annesiyle Dubai'nin altını üstünü getiren Aleyna'nın mini şortu...

Aleyna Tilki'nin foyası çok geçmeden açığa çıktı 'bu nasıl boy uzatma!' Annesiyle Dubai'nin altını üstünü getiren Aleyna'nın mini şortu...

Çöl pozları olay olmuştu! 2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay İngiltere'ye yerleşme kararı almıştı. Bir süre Londra'da kalacağını ve müzik çalışmalarına devam edeceğini söyleyen genç şarkıcı, geçen günlerde ise kız kardeşi Ayça Tilki ve annesi Havva Öztel'le birlikte Dubai'ye tatile gitti. Dubai'den paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ve çölde verdiği pozlarla çok konuşulan şarkıcı, son yayınladığı fotoğrafla yine gündem oldu. Aleyna Tilki, son paylaştığı fotoğrafta photoshop'u abartınca sosyal medyada ti'ye alındı.

20.11.2021 09:37 - Son Güncelleme: 20.11.2021 09:37
Aleyna Tilki’nin foyası çok geçmeden açığa çıktı ’bu nasıl boy uzatma!’ Annesiyle Dubai’nin altını üstünü getiren Aleyna’nın mini şortu...

Geçtiğimiz ay müzik çalışmaları için İngiltere'ye giden şarkıcı Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile birlikte soluğu Dubai'de aldı.

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Aleyna Tilki’nin foyası çok geçmeden açığa çıktı ’bu nasıl boy uzatma!’ Annesiyle Dubai’nin altını üstünü getiren Aleyna’nın mini şortu...

Buradan paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ve çölde verdiği pozlarla çok konuşulan şarkıcı, son yayınladığı fotoğrafla yine gündem oldu.

Aleyna Tilki’nin foyası çok geçmeden açığa çıktı ’bu nasıl boy uzatma!’ Annesiyle Dubai’nin altını üstünü getiren Aleyna’nın mini şortu...

Genç popçu, süper mini şortuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafa, kısa sürede binlerce yorum yapıldı.

Aleyna Tilki’nin foyası çok geçmeden açığa çıktı ’bu nasıl boy uzatma!’ Annesiyle Dubai’nin altını üstünü getiren Aleyna’nın mini şortu...

Instagram hesabından alev ve kalp emojisiyle birlikte yayınladığı şortlu bir karesinde, programla bacak boyunu uzatmayı tercih eden Aleyna Tilki, bazı takipçileri tarafından eleştirildi.

Aleyna Tilki’nin foyası çok geçmeden açığa çıktı ’bu nasıl boy uzatma!’ Annesiyle Dubai’nin altını üstünü getiren Aleyna’nın mini şortu...

"BU NASIL BOY UZATMA!"
Ünlü şarkıcıya; "Boyunu bu kadar uzun göstermene ne gerek var ki?, "Üç metre yapsaydın kendini", "Ben de 1.55 boyla 1.80 çıkabiliyorum", "Bu nasıl boy uzatma!" şeklinde yorumlar yapıldı.

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