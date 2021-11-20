Aleyna Tilki'nin foyası çok geçmeden açığa çıktı 'bu nasıl boy uzatma!' Annesiyle Dubai'nin altını üstünü getiren Aleyna'nın mini şortu...
Çöl pozları olay olmuştu! 2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay İngiltere'ye yerleşme kararı almıştı. Bir süre Londra'da kalacağını ve müzik çalışmalarına devam edeceğini söyleyen genç şarkıcı, geçen günlerde ise kız kardeşi Ayça Tilki ve annesi Havva Öztel'le birlikte Dubai'ye tatile gitti. Dubai'den paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ve çölde verdiği pozlarla çok konuşulan şarkıcı, son yayınladığı fotoğrafla yine gündem oldu. Aleyna Tilki, son paylaştığı fotoğrafta photoshop'u abartınca sosyal medyada ti'ye alındı.
20.11.2021 09:37
- Son Güncelleme: 20.11.2021 09:37
Instagram hesabından alev ve kalp emojisiyle birlikte yayınladığı şortlu bir karesinde, programla bacak boyunu uzatmayı tercih eden Aleyna Tilki, bazı takipçileri tarafından eleştirildi.