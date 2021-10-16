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Haberler Magazin Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal hakkında Serhat Kılıç gerçeği bu görüntüler şaşırma garantili! Meğer Berk Ali Çatal...

Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal hakkında Serhat Kılıç gerçeği bu görüntüler şaşırma garantili! Meğer Berk Ali Çatal...

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Tolga" karakterini canlandıran Berk Ali Çatal. Kardeşlerim Tolga karakterine hayat veren Berk Ali Çatal başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Her türlü kötülüğüm altından çıkan Tolga karakterini canlandıran Berk Ali Çatal hakkında araştırma yapanlar Serhat Kılıç gerçeğini duyunca şaştı kaldı. Siz de çok şaşıracaksınız.

16.10.2021 10:50 - Son Güncelleme: 16.10.2021 10:50
Kardeşlerim’in Tolga’sı Berk Ali Çatal hakkında Serhat Kılıç gerçeği bu görüntüler şaşırma garantili! Meğer Berk Ali Çatal...

Kardeşlerim dizisine sonradan katılan ancak senaryonun neredeyse tamamına etki eden Tolga karakterine hayat veren Berk Ali Çatl oyunculuğuyla takdir topluyor.

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Kardeşlerim’in Tolga’sı Berk Ali Çatal hakkında Serhat Kılıç gerçeği bu görüntüler şaşırma garantili! Meğer Berk Ali Çatal...

Berk Ali Çatal hakkında araştırma yapanlar Serhat Kılıç'la ilgili gerçeği görünce şaştı kaldı. Görünce siz de çok şaşıracaksınız. İşte başta Berk Ali Çatal olmak üzere çocuk oyuncuların değişimleri.

Kardeşlerim’in Tolga’sı Berk Ali Çatal hakkında Serhat Kılıç gerçeği bu görüntüler şaşırma garantili! Meğer Berk Ali Çatal...

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

SİNAN DAĞ

Kardeşlerim’in Tolga’sı Berk Ali Çatal hakkında Serhat Kılıç gerçeği bu görüntüler şaşırma garantili! Meğer Berk Ali Çatal...
Kardeşlerim’in Tolga’sı Berk Ali Çatal hakkında Serhat Kılıç gerçeği bu görüntüler şaşırma garantili! Meğer Berk Ali Çatal...

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