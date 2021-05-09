Kardeşlerim’in Suzan’ı Ahu Yağtu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o ünlüyle…
Kardeşlerim'in Suzan'ı Ahu Yağtu'nun eski eşi bakın kim çıktı! Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Suzan karakterine can veren ünlü oyuncu Ahu Yağtu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerin beğenisini toplayan Yağtu'nun eski eşini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte sevenleri tarafından özel hayatı merak edilip araştırılan Ahu Yağtu'nun eski eşi…
09.05.2021 00:44
- Son Güncelleme: 09.05.2021 00:45