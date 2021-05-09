Kardeşlerim’in Suzan’ı Ahu Yağtu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer o ünlüyle…

Kardeşlerim dizisinde Suzan karakterine can veren ünlü oyuncu Ahu Yağtu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun eski eşini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte başta Ahu Yağtu olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri…