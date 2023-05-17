Sibel Can’ın eski kayınvalidesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! 55’lik Hakan Ural merhum annesini paylaştı! Meğer Cüneyt Arkın’la...
16 yaşındayken mankenlik yapmaya başlayan ve şöhret basamaklarını hızla tırmanan Hakan Ural, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. 1988-1999 şarkıcı Sibel Can ile evli kalan Ural, oğlu Engincan Ural ve kızı Melisa Ural'ı genç yaşta kucağına aldı. 2005'te ise Ezgi Can Ural'la nikah masasına oturan Ural'ın bu evlilikten Gisela Ural adında bir evladı daha oldu. Çocuklarıyla yayınladığı fotoğraflarla da sık sık magazin gündeminde yer alan Ural, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, annesi ile yıllar önceki karesini yayınladı. Ural'ın annesinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Ural'ın Cüneyt Arkın'la da rol alan annesi hangi Yeşilçam yıldızıymış...
17.05.2023 17:47 - Son Güncelleme: 17.05.2023 17:47
Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda çalışmak zorunda kalan Hakan Ural, su sattı, ayakkabı boyadı ve elektrikçide çalıştı.
16 yaşına geldiğinde de mankenlik yapmaya başlayan Ural'ın hayatı tümden değişti. Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başlayan Ural, okulu nedeniyle Amerika'ya gitti.
Geldiğinde ise dönemin popüler isimlerinden şarkıcı Sibel Can'a delice aşık olarak Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
Bu evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adlarında iki evladı olan Ural, 11 sene aynı yastığa baş koyduğu şarkıcıyla 1999'da ayrıldı.
Ünlü oyuncu, 2005 yılında ise Ezgi Can Ural ile dünyaevine girdi ve "Üç numara" dediği kızı Gisela'yı kucağına aldı.