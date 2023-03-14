Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy bakın aslen nereli! Kurtlar Vadisi’nin Halo’su Sönmez Atasoy ile Emel Göksu’nun kızı...

FADİK SEVİN ATASOY KİMDİR?

Kurtlar Vadisi'nin Halo'su Sönmez Atasoy'un meslektaşı Emel Göksu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Fadik Sevin Atasoy, İngiltere, Fransa, Rusya ve Bulgaristan'da tiyatro üzerine eğitim aldı ve buralarda çalışmalar yaptı.