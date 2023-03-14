Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy bakın aslen nereli! Kurtlar Vadisi’nin Halo’su Sönmez Atasoy ile Emel Göksu’nun kızı...
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Şengül karakterini canlandıran ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, İspanya'nın Oscarları kabul edilen Premios Oscars 2023 ödülüne aday gösterilmesi üzerine gündem oldu. Başarılı oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Kurtlar Vadisi'nin Halo'su Sönmez Atasoy'un meslektaşı Emel Göksu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Fadik Sevin Atasoy'un özellikle memleketi merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Fadik Sevin Atasoy aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Fadik Sevin Atasoy'un memleketi...
14.03.2023 23:46 - Son Güncelleme: 14.03.2023 23:46
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'de sergilediği performansla beğeni toplayan Fadik Sevin Atasoy, İspanya'nın Oscarları kabul edilen Premios Oscars 2023 ödülüne aday gösterildi.
FADİK SEVİN ATASOY KİMDİR?
Kurtlar Vadisi'nin Halo'su Sönmez Atasoy'un meslektaşı Emel Göksu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Fadik Sevin Atasoy, İngiltere, Fransa, Rusya ve Bulgaristan'da tiyatro üzerine eğitim aldı ve buralarda çalışmalar yaptı.
2011 yılında babası Sönmez Atasoy'un ölümünden bir süre sonra Amerika'ya yerleşti ve bir yapım şirketi kurdu.