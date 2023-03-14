Hakan Ural’ın “üç numara” dediği kızı Gisela’ya bakın güzelliğiyle hayran bıraktı! Gören dilini ısırdı! Annesi Ezgi Can’ın kopyası...
Sibel Can ile 1988 yılında nikah masasına oturan Hakan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı oldu. 1999 yılında ünlü şarkıcı ile evliliğini sonlandıran Ural, daha sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptırdı ve 2005'te dünyaevine girdi. Ural'ın bu evlilikten Gisela adında bir kızı daha oldu. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık çocuklarına yer veren Ural, son olarak "üç numara" dediği kızı Gisela'yı paylaştı. Gisela'nın son hali hayran bırakırken "Annesinin kopyası" yorumu yapıldı. İşte Hakan Ural'ın gözünden sakındığı kızı...
14.03.2023 23:13 - Son Güncelleme: 14.03.2023 23:27
Zor bir çocukluk geçiren Hakan Ural, 16 yaşına geldiğinde mankenlik yapamaya başladı ve hayatı tümden değişti.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Ural, o dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a aşık olarak Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız evlendi.
1988 yılında dünyaevine giren ünlü çiftin bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı oldu.
1999 yılında ünlü şarkıcı ile evliliğini sonlandıran Ural, daha sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptırdı ve 2005'te dünyaevine girdi.