Yeşilçam efsaneleri Fatma Girik ile Kemal Sunal hakkındaki gerçek şoke etti! Duyan inanamadı! Meğer usta oyuncunun kardeşiymiş...
Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri kabul edilen Fatma Girik, canlandırdığı Anadolu kadını rolleriyle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Kanlı Nigar, Postacı, Japon İşi, Dokunmayın Şabanıma gibi filmlerde Fatma Girik ile başrolü üstlenen Kemal Sunal ise saf, şanslı, iyi yürekli karakterlerle hafızalara kazındı. 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşarak milyonların gönlünü fetheden iki ünlü sanatçı hakkındaki bir gerçek ise duyanları şoke etti. Kemal Sunal'ın Kılıbık filminde hem meslektaşı hem yakın dostu Fatma Girik'in kardeşiyle rol aldığını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Fatma Girik'in Yeşilçam filmlerinde rol alan kardeşi kimmiş...
Canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile tanınan Fatma Girik; Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri kabul edildi.
Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı aralarında Bekçiler Kralı, Dokunmayın Şabanıma ve Yüz Numaralı Adam gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Girik, hem yeteneği hem de güzelliğiyle adından söz ettirdi.
Kanlı Nigar, Postacı, Japon İşi, Dokunmayın Şabanıma gibi filmlerde Fatma Girik ile başrolü üstlenen Kemal Sunal ise saf, şanslı, iyi yürekli karakterlerle hafızalara kazındı.
Kemal Sunal'ın Kılıbık filminde hem meslektaşı hem yakın dostu Fatma Girik'in kardeşiyle rol aldığını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.