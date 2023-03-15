Yeşilçam efsaneleri Fatma Girik ile Kemal Sunal hakkındaki gerçek şoke etti! Duyan inanamadı! Meğer usta oyuncunun kardeşiymiş...

Canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile tanınan Fatma Girik; Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri kabul edildi.