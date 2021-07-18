Kardeşlerim’in Orhan’ı ve Şengül’ü tatilde de ayrılmadı! Fadik Sevin Atasoy paylaştı Cüneyt Mete ile pozlarına beğeni yağdı
Kardeşlerim'in Orhan'ı ve Şengül'ü tatilde de ayrılmadı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Orhan- Şengül Eren çiftine can veren Fadik Sevin Atasoy ile Cüneyt Mete, tatilde bir araya geldi. Dizideki tatlı atışmalarıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen ikiliden Fadik Sevin Atasoy, partneri ile verdiği pozları Instagram hesabında paylaştı. Fadik Sevin Atasoy ile Cüneyt Mete'nin tatil pozuna çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, büyük ilgi gösterdi. Ünlü oyuncuların birlikte verdiği pozlar, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Fadik Sevin Atasoy'un Cüneyt Mete ile yaptığı o paylaşım...
18.07.2021 01:36
- Son Güncelleme: 18.07.2021 01:54
Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim dizisinde Orhan- Şengül Eren karakterlerine can veren Fadik Sevin Atasoy ile Cüneyt Mete, sergiledikleri başarılı performans ile 7'den 70'e gönüllere taht kurdu.
Kardeşlerim'in yıldızları Fadik Sevin Atasoy ile Cüneyt Mete, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatilde bir araya geldi.
Yeni sezon öncesi fikir alışverişinde bulunan ikiliden Fadik Sevin Atasoy, partneri ile verdiği pozu sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.