Vav TV İzle

Yasemin Kozanoğlu'nun değişimi öyle böyle değil! Son hali görenleri şaşkına çevirdi 2000’lerin popüler ismiydi...

Yasemin Kozanoğlu'nun değişimi öyle böyle değil! 2000'li yıllarda rol aldığı projelerle adından söz ettiren ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen manken ve oyuncu Yasemin Kozanoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü ismin son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kozanoğlu'nun yıllar içindeki değişimi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, 'Yolda görsem tanımam', 'Yok böyle değişim' yorumlarında bulundu. İşte Yasemin Kozanoğlu'nun son hali...

18.07.2021 01:55 - Son Güncelleme: 18.07.2021 01:55
Yasemin Kozanoğlu'nun değişimi öyle böyle değil! Son hali görenleri şaşkına çevirdi 2000’lerin popüler ismiydi...

Bir dönemin en popüler isimleri arasında yer alan Yasemin Kozanoğlu, sakin bir hayat seçip sırra kadem basmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yasemin Kozanoğlu'nun değişimi öyle böyle değil! Son hali görenleri şaşkına çevirdi 2000’lerin popüler ismiydi...

Uzun bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren oyuncunun, son hali ortaya çıktı. Ünlü oyuncuyu gören sosyal medya kullanıcıları, 'Yolda görsem tanımam', 'Yok böyle değişim' yorumlarında bulundu.

Yasemin Kozanoğlu'nun değişimi öyle böyle değil! Son hali görenleri şaşkına çevirdi 2000’lerin popüler ismiydi...

İşte başta Yasemin Kozanoğlu olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Yasemin Kozanoğlu'nun değişimi öyle böyle değil! Son hali görenleri şaşkına çevirdi 2000’lerin popüler ismiydi...

Pınar Altuğ - Tamer Karadağlı

Yasemin Kozanoğlu'nun değişimi öyle böyle değil! Son hali görenleri şaşkına çevirdi 2000’lerin popüler ismiydi...