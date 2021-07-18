Yasemin Kozanoğlu'nun değişimi öyle böyle değil! Son hali görenleri şaşkına çevirdi 2000’lerin popüler ismiydi...
Yasemin Kozanoğlu'nun değişimi öyle böyle değil! 2000'li yıllarda rol aldığı projelerle adından söz ettiren ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen manken ve oyuncu Yasemin Kozanoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü ismin son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kozanoğlu'nun yıllar içindeki değişimi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, 'Yolda görsem tanımam', 'Yok böyle değişim' yorumlarında bulundu. İşte Yasemin Kozanoğlu'nun son hali...
18.07.2021 01:55
- Son Güncelleme: 18.07.2021 01:55
Bir dönemin en popüler isimleri arasında yer alan Yasemin Kozanoğlu, sakin bir hayat seçip sırra kadem basmıştı.