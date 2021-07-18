Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci tatil pozlarını paylaştı güzelliğiyle mest etti! Makyajsız haline beğeni yağdı
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci tatil pozlarını paylaştı güzelliğiyle mest etti! atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterine can veren ünlü oyuncu Selin Yeninci, yapımın sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Tatil pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen oyuncu, güzelliği ile bir kez daha kendine hayran bıraktı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Yeninci, peş peşe yayınladığı pozlarla sosyal medyayı salladı. Yeninci' makyajsız hali ile takipçilerinden tam not aldı. İşte Selin Yeninci'nin o paylaşımları...
18.07.2021 00:26
- Son Güncelleme: 18.07.2021 00:29
Selin Yeninci, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci, tatil pozlarıyla da adından söz ettirmeyi başardı.