Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’ten sokak ortasında sürpriz evlilik teklifi! O anları anbean yayınladı! İlk yorum Alina Boz'dan...
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Oğulcan karakterini canlandıran Turan Cihan Şimşek'ten sürpriz bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisine sokak ortasında evlilik teklifi etti. O anları kayıt altına aldıran Şimşek, sürpriz evlilik teklifini "Eveti kaptım" notuyla yayınladı. Alina Boz, Damlasu İkizoğlu, Oral Özer, Su Burcu Yazgı Coşkun, Aleyna Solarker, Halit Özgür Sarı ve daha birçok ünlü isim Şimşek'in paylaşımına yorum da bulundu. İşte Turan Cihan Şimşek'in o paylaşımı...
31.12.2022 00:13 - Son Güncelleme: 31.12.2022 00:30
Turan Cihan Şimşek, ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Oğulcan karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Alina Boz, Damlasu İkizoğlu, Oral Özer, Su Burcu Yazgı Coşkun, Aleyna Solarker, Halit Özgür Sarı ve daha birçok ünlü isim Şimşek'in paylaşımına yorum da bulundu.