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Haberler Magazin Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’ten sokak ortasında sürpriz evlilik teklifi! O anları anbean yayınladı! İlk yorum Alina Boz'dan...

Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’ten sokak ortasında sürpriz evlilik teklifi! O anları anbean yayınladı! İlk yorum Alina Boz'dan...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Oğulcan karakterini canlandıran Turan Cihan Şimşek'ten sürpriz bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisine sokak ortasında evlilik teklifi etti. O anları kayıt altına aldıran Şimşek, sürpriz evlilik teklifini "Eveti kaptım" notuyla yayınladı. Alina Boz, Damlasu İkizoğlu, Oral Özer, Su Burcu Yazgı Coşkun, Aleyna Solarker, Halit Özgür Sarı ve daha birçok ünlü isim Şimşek'in paylaşımına yorum da bulundu. İşte Turan Cihan Şimşek'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
31.12.2022 00:13 - Son Güncelleme: 31.12.2022 00:30
Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’ten sokak ortasında sürpriz evlilik teklifi! O anları anbean yayınladı! İlk yorum Alina Boz’dan...

Turan Cihan Şimşek, ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Oğulcan karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’ten sokak ortasında sürpriz evlilik teklifi! O anları anbean yayınladı! İlk yorum Alina Boz’dan...

Oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettiren Şimşek, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’ten sokak ortasında sürpriz evlilik teklifi! O anları anbean yayınladı! İlk yorum Alina Boz’dan...

Ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisine sokak ortasında evlilik teklifi etti. O anları kayıt altına aldıran Şimşek, sürpriz evlilik teklifini "Eveti kaptım" notuyla yayınladı.

Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’ten sokak ortasında sürpriz evlilik teklifi! O anları anbean yayınladı! İlk yorum Alina Boz’dan...

Alina Boz, Damlasu İkizoğlu, Oral Özer, Su Burcu Yazgı Coşkun, Aleyna Solarker, Halit Özgür Sarı ve daha birçok ünlü isim Şimşek'in paylaşımına yorum da bulundu.

Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’ten sokak ortasında sürpriz evlilik teklifi! O anları anbean yayınladı! İlk yorum Alina Boz’dan...

Öte yandan Cihan Şimşek'in sosyal medyada fenomen hale gelen sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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