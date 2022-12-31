Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Tek paylaşımla sosyal medyanın gündeminde...
Ali Sunal, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Alper Kul gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Güldür Güldür Show'da Mehtap karakterini canlandıran ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, 240 bin takipçi sayısına ulaştığı hesabında derin göğüs dekolteli üstüyle verdiği bir kareyi siyah-beyaz filtre uygulayarak yayınladı. Yılmazkaya'nın paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Meltem Yılmazkaya'nın o paylaşımı...
31.12.2022 01:06 - Son Güncelleme: 31.12.2022 01:06
Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.