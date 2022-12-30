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Haberler Magazin Hakan Ural’ın “Aslan gibi” dediği müstakbel damadına bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kural bozdu! El ele göz göze...

Hakan Ural’ın “Aslan gibi” dediği müstakbel damadına bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kural bozdu! El ele göz göze...

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı aşkla adını duyuran Alaattin Kadayıfçıoğlu, uzun bir süre önce Melisa Ural ile aşk yaşamaya başladı. Melisa Ural'ın babası Hakan Ural, doğum gününde müstakbel damadı ile bir araya gelip aynı karede yer aldı. O fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen Ural, ertesi gün sunuculuğunu üstlendiği programda Kadayıfçıoğlu hakkında konuştu. Müstakbel damadı için "Aslan gibi, ben sevdim" ifadelerini kullanan Ural'ın açıklaması günlerce konuşuldu. Şimdi ise Melisa Ural, biricik aşkıyla el ele göz göze verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, binlerce beğeni aldı. İşte annesi Sibel Can'a benzetilen Melisa Ural'ın romantik paylaşımı...

takvim.com.tr
30.12.2022 23:12 - Son Güncelleme: 30.12.2022 23:12
Hakan Ural’ın “Aslan gibi” dediği müstakbel damadına bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kural bozdu! El ele göz göze...

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı aşkla adını duyuran Alaattin Kadayıfçıoğlu, uzun bir süre önce Hakan Ural ile Sibel Can'ın kızları Melisa Ural ile aşk yaşamaya başladı.

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Hakan Ural’ın “Aslan gibi” dediği müstakbel damadına bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kural bozdu! El ele göz göze...

Melisa Ural'ın babası Hakan Ural, doğum gününde müstakbel damadı ile bir araya gelip aynı karede yer aldı.

Hakan Ural’ın “Aslan gibi” dediği müstakbel damadına bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kural bozdu! El ele göz göze...

O fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen Ural, ertesi gün sunuculuğunu üstlendiği programda Kadayıfçıoğlu hakkında konuştu.

Hakan Ural’ın “Aslan gibi” dediği müstakbel damadına bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kural bozdu! El ele göz göze...

Ural, müstakbel damadı için şunları söyledi: "Aslan gibi, ben sevdim. Çok terbiyeli, iyi kalpli ve saygılı bir çocuk. 1 sene oldu, kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim.

Hakan Ural’ın “Aslan gibi” dediği müstakbel damadına bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kural bozdu! El ele göz göze...

Ona müteşekkirim kızımı çok mutlu ettiği için. Ailesine de saygı duyuyorum, kızıma verdikleri değer ve önemden ötürü. Çok mutluyum bir baba olarak"

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