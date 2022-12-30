Hakan Ural’ın “Aslan gibi” dediği müstakbel damadına bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kural bozdu! El ele göz göze...
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı aşkla adını duyuran Alaattin Kadayıfçıoğlu, uzun bir süre önce Melisa Ural ile aşk yaşamaya başladı. Melisa Ural'ın babası Hakan Ural, doğum gününde müstakbel damadı ile bir araya gelip aynı karede yer aldı. O fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen Ural, ertesi gün sunuculuğunu üstlendiği programda Kadayıfçıoğlu hakkında konuştu. Müstakbel damadı için "Aslan gibi, ben sevdim" ifadelerini kullanan Ural'ın açıklaması günlerce konuşuldu. Şimdi ise Melisa Ural, biricik aşkıyla el ele göz göze verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, binlerce beğeni aldı. İşte annesi Sibel Can'a benzetilen Melisa Ural'ın romantik paylaşımı...
30.12.2022 23:12 - Son Güncelleme: 30.12.2022 23:12
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı aşkla adını duyuran Alaattin Kadayıfçıoğlu, uzun bir süre önce Hakan Ural ile Sibel Can'ın kızları Melisa Ural ile aşk yaşamaya başladı.
Melisa Ural'ın babası Hakan Ural, doğum gününde müstakbel damadı ile bir araya gelip aynı karede yer aldı.