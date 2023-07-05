Vav TV İzle
Haberler Magazin Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek'ten balayında ilk paylaşım! ''Anla artık'' 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle evlenmişti!

Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek'ten balayında ilk paylaşım! ''Anla artık'' 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle evlenmişti!

Kardeşlerim dizisinin sevilen oyuncusu Cihan Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sinem Şimşek ile dünyaevine girdi. Çiftin mutlu gününde yakın arkadaşları da onları yalnız bırakmamıştı. Düğüne Alina Boz, Helin Kandemir, Celil Nalçakan, Burak Can, Halit Özgür Sarı, Damlasu İkizoğlu, Nilsu Yılmaz gibi bir çok ünlü isim katılmıştı. Düğünden sonra ilk balayı paylaşımları da gelmeye başladı. Şimşek çiçeği burnunda eşi Sinem Şimşek ile balayından paylaştı. ''Kızım anacığınla balayındayım anla artık''

05.07.2023 22:07 - Son Güncelleme: 05.07.2023 22:07
Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek’ten balayında ilk paylaşım! ’’Anla artık’’ 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle evlenmişti!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de 'Oğulcan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Cihan Şimşek, sevgilisi Sinem Şimşek ile 24 Haziran'da dünyaevine girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek’ten balayında ilk paylaşım! ’’Anla artık’’ 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle evlenmişti!

Cihan Şimşek ve Sinem Şimşek'in düğününe ünlüler akın etti.

Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek’ten balayında ilk paylaşım! ’’Anla artık’’ 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle evlenmişti!

Alina Boz, Miray Daner, Bilal Yiğit gibi ünlü isimler düğüne akın ederken balayı fotoğrafları da merakla bekleniyordu.

Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek’ten balayında ilk paylaşım! ’’Anla artık’’ 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle evlenmişti!

İLK PAYLAŞIMLAR GELDİ

Çiftin balayı paylaşımları sosyal medyayı salladı.

Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Cihan Şimşek’ten balayında ilk paylaşım! ’’Anla artık’’ 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle evlenmişti!

Genç oyuncu bir paylaşımında köpeğine de yer verdi ve ''Kızım anacığında balayındayım anla artık'' notunu düştü.

SON DAKİKA