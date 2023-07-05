Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek'ten balayında ilk paylaşım! ''Anla artık'' 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle evlenmişti!
Kardeşlerim dizisinin sevilen oyuncusu Cihan Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sinem Şimşek ile dünyaevine girdi. Çiftin mutlu gününde yakın arkadaşları da onları yalnız bırakmamıştı. Düğüne Alina Boz, Helin Kandemir, Celil Nalçakan, Burak Can, Halit Özgür Sarı, Damlasu İkizoğlu, Nilsu Yılmaz gibi bir çok ünlü isim katılmıştı. Düğünden sonra ilk balayı paylaşımları da gelmeye başladı. Şimşek çiçeği burnunda eşi Sinem Şimşek ile balayından paylaştı. ''Kızım anacığınla balayındayım anla artık''
05.07.2023 22:07 - Son Güncelleme: 05.07.2023 22:07
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de 'Oğulcan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Cihan Şimşek, sevgilisi Sinem Şimşek ile 24 Haziran'da dünyaevine girdi.