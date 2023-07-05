9 yıldır komada olan Kenan Işık ile Beril Işık aralarındaki o gerçekle şaşırttı! Duyan küçük dilini yuttu meğer ünlü çiftin arasında...
Yaklaşık 9 yıldır komada olan Kenan Işık şimdilerde evinde tedavi görüyor. Hakkında sık sık 'İyileşti' , 'Öldü' şeklinde iddialar ortaya atılan ünlü isim hakkında geçtiğimiz aylarda yakınları 'Bir değişiklik yok' açıklaması yapmıştı. Işık, 2014 yılında sauna çıkışı kendisini kötü hissettiği sırada dengesini kaybeden düşüp başını çarpmıştı. Ünlü sunucu o günden bu yana komada. Kenan Işık ile Beril Işık son olarak aralarındaki o gerçekle şaşırttı! Duyan küçük dilini yuttu meğer ünlü çiftin arasında...
9 yıl önce geçirdiği kaza sonrası komaya giren ve hala tedavisi devam eden Kenan Işık 1 Ekim 1947'de Malatya'da doğdu.
Oyuncu ve sunucu olan Kenan Işık özellikle Kim Milyoner Olmak İster adlı televizyon programı ile tanınmaktadır.
Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemlerde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamıştır ve sonrasında lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir.
Kenan Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir.