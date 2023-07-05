20 yıl önceki Tuğçe Kandemir’e bakın! Kilosuyla eleştiriliyordu çocukluğunu paylaştı! Gören tanıyamadı! ’’Değişen tek şey...’’

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Şarkıcının çocukluk fotoğrafı da çok konuşuldu. Kilosunun yanı sıra bir eleştiri de çocukluk fotoğrafına yapıldı. Bir kullanıcı ''Değişen tek şey kiloların'' şeklinde yorum yaptı. İşte başta Tuğçe Kandemir olmak üzere ünlüler ve çocuklukları...