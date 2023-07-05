20 yıl önceki Tuğçe Kandemir'e bakın! Kilosuyla eleştiriliyordu çocukluğunu paylaştı! Gören tanıyamadı! ''Değişen tek şey...''
Bu Benim Öyküm, Ah Ellerim Kırılaydı, Kahverengi Gözlerin gibi şarkılarıyla tanınan Tuğçe Kandemir sık sık konser kıyafetleriyle eleştiri oklarının hedefi oluyor. 27 yaşındaki şarkıcı son olarak bir önceki gün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kıyafetini ve kilolarını eleştirenlere yönelik tepkisini dile getirmişti. Kandemir'in çocukluk fotoğrafı gündeme geldi. Yaklaşık 20 yıl önce çekildiği bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcıya yorumlar da peş peşe geldi. Mavi önlüğü ile dikkat çeken ünlü isme bakın ne yorumlar yapıldı...
Tuğçe Kandemir'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Yaklaşık 20 yıl önceki halini paylaşan şarkıcıya yorum ve beğeni yağdı. Bir süredir kilosuyla ilgili eleştiri yağmuruna tutulan Kandemir bu kez öğrencilik yıllarına ait fotoğrafı ile gündeme geldi. Özellikle o yorum dikkat çekti...
Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir konser kıyafetleriyle sık sık eleştirilere maruz kalıyor. Kandemir'e sosyal medyadan sık sık 'Bunlar nasıl kıyafetler' ve 'Hiç kilosuna göre giyinmiyor' gibi yorumlar yapılıyor.
ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Şarkıcının çocukluk fotoğrafı da çok konuşuldu. Kilosunun yanı sıra bir eleştiri de çocukluk fotoğrafına yapıldı. Bir kullanıcı ''Değişen tek şey kiloların'' şeklinde yorum yaptı. İşte başta Tuğçe Kandemir olmak üzere ünlüler ve çocuklukları...