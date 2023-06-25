Hastalığıyla kahretmişti... Tanyeli'nin son hali ortaya çıktı! Ziyarete giden şarkıcı Zara paylaştı: "Seni çok seviyorum, Allah büyüktür"
Hastalığıyla kahretmişti... Ziyarete giden şarkıcı Zara paylaştı, Tanyeli'nin son hali ortaya çıktı! 51 yaşındaki oryantal Tanyeli, geçirdiği mide ameliyatı sonrası verdiği kilolarla sık sık gündeme geliyordu. Tanyeli, ameliyattan sonra istediği görüntüye kavuştu. Bir dönem kilolularını dert eden Tanyeli eski formuna kavuşmanın mutluluğunu yaşarken aldığı kötü haberle yıkıldı.Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran Tanyeli, pankreas kanseri olduğunu öğrendi. Kanserle savaşan Tanyeli'nin son görüntüsü onu ziyarete giden arkadaşı Zara'dan geldi.
25.06.2023 17:13 - Son Güncelleme: 25.06.2023 17:13
: "Seni çok seviyorum, Allah büyüktür"Hastalığıyla kahretmişti... Arkadaşını ziyarete giden şarkıcı Zara paylaştı, Tanyeli'nin son hali ortaya çıktı.
Yeni bir ameliyat geçirdiğini belirten Tanyeli, "Pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.