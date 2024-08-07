Kardeşlerim'in Doruk'uydu... Onur Seyit Yaran'ın sır gibi sakladığı annesi ortaya çıktı! "Kopyasıymış"

Onur Seyit Yaran, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çekiyor. Yakışıklı oyuncunun annesiyle olan fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı. Annesinin güzelliği ve oğluna olan benzerliği, takipçilerini hayran bıraktı. İşte yakışıklı oyuncunun merak edilen annesi...