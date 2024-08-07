Derya Uluğ ile gündeme gelmişti! Aşkın Nur Yengi’nin ablası bakın kim çıktı! Meğer kendisinden önce Sezen Aksu ile...

Derya Uluğ'un Yabani şarkısını seslendirmesinin ardından gündeme gelen Aşkın Nur Yengi, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Sesi ve şarkılarıyla her dönem adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcının hayatı da merak edildi. Haluk Bilginer ile yaptığı evlilikten Nazlı Bilginer adında bir kızı olan Yengi'nin özellikle ailesi merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının ablasının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kalırken Sezen Aksu detayı dikkat çekti. Bakın Aşkın Nur Yengi'nin ablası kim...