Mert Yazıcıoğlu, Serenay Sarıkaya, Gülşen Bubikoğlu, Ceyda Düvenci... Ünlülerin ikizleri de varmış! 'Kardeş gibiler' diyeceğiniz 60 ünlü isim

Ünlüler dünyası, göz kamaştıran ihtişamıyla olduğu kadar, bazen de karşılaştığımız şaşırtıcı tesadüflerle de manşetlere taşınıyor. Özellikle birbirine ikiz kadar benzeyen, fakat aralarında hiçbir akrabalık ilişkisi bulunmayan ünlüler, bu ilginç olgular arasında yer alıyor. Genetik bir çakışma mı yoksa sadece bir tesadüf mü olduğu bilinmez, ancak bu benzerlikler, görenleri "Acaba bunlar ikiz mi?" diye düşündürüyor. Sosyal medyada sık sık karşılaştırılan ve zaman zaman hayranları tarafından birbirine karıştırılan bu ünlüler, birbirlerine olan benzerliklerine rağmen, kendi yetenekleri ve başarıları ile adlarını duyurmayı başarıyorlar. İşte, bu benzerlikleriyle dikkat çeken ünlülerden bazıları...