Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'dan YouTube rekoru! Dizide saç baş yolduran Onur: 'Bence Doruk özünde çok iyi birisi ama...'
Kardeşlerim'in saç baş yolduran Doruk'u Onur Seyit Yaran'dan YouTube rekoru! Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Kardeşlerim'in yakışıklı oyuncusu Onur Seyit Yaran'ın Atv Dijital tarafından yapılan YouTube röportajı 2 günde 750 bin izlenmeyi geçti! Dizideki karakteri, hiç bilinmeyen yönleri ve hakkında birçok konunun konuşulduğu çok özel röportaj Atv Youtube kanalında büyük ilgi görürken, "Bence Doruk özünde çok iyi birisi. Ama içinde bulunduğu durum başlarda onu biraz bir çıkmaza sürüklediği için ister istemez karşısındaki insanlara biraz sert ve kaba olabiliyor." diyen genç yeteneğin yaşı merak edildi.
Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'dan YouTube rekoru! Dizide saç baş yolduran genç oyuncu, Onur Seyit Yaran'ın geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan röportajı hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Yayına alındıktan kısa bir süre sonra yüzlerce yorum alan video, 48 saat içinde 750 bin izlenmeyi geçti.
Dizide Doruk Atakul karakterini canlandıran Yaran, dizideki karakterini şöyle tanımlıyor: "Bence Doruk özünde çok iyi birisi. Ama içinde bulunduğu durum başlarda onu biraz bir çıkmaza sürüklediği için ister istemez karşısındaki insanlara biraz sert ve kaba olabiliyor. Yani gücünü göstermek için her yolu denemekten çekinmiyor diyebilirim. Ama aslında özünde çok iyi birisi zaten şu anki bölümlerde de gördüğümüz gibi. Hayatındaki bir kaç değişiklikten sonra içindeki insan da çıkmaya başlıyor."
Doruk Atakul olmasaydın hangi karakter olmak isterdin sorusuna, Celil Nalçakan'ın canlandırdığı, dizide babası rolündeki Akif Atakul olmak istediğini söyleyen başarılı oyuncu, "Beni çok eğlendiren bir karakter. Aslında kötü gibi gözükse de çok eğlenceli bence oynaması aşırı keyiflidir ki Celil abi de zaten fazlasıyla hakkını verip eğleniyor ve en güzelini yansıtıyor diye düşünüyorum." diye söylerini sürdürüyor.
ONUR SEYİT YARAN KAÇ YAŞINDA?
Genç yeteneğin yaşı merak konusu oldu. Manken, dizi oyuncusu. 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Fitness ile ilgilenen Onur Seyit Yaran milli bir satranç oyuncusu olup 8 yıl kadar lisanslı futbol oynamıştır. Yaran, 2016 yulında Best Model Türkiye ve Best Model of The World birincisi seçilmiştir.