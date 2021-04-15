Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'dan YouTube rekoru! Dizide saç baş yolduran Onur: 'Bence Doruk özünde çok iyi birisi ama...'

Dizide Doruk Atakul karakterini canlandıran Yaran, dizideki karakterini şöyle tanımlıyor: "Bence Doruk özünde çok iyi birisi. Ama içinde bulunduğu durum başlarda onu biraz bir çıkmaza sürüklediği için ister istemez karşısındaki insanlara biraz sert ve kaba olabiliyor. Yani gücünü göstermek için her yolu denemekten çekinmiyor diyebilirim. Ama aslında özünde çok iyi birisi zaten şu anki bölümlerde de gördüğümüz gibi. Hayatındaki bir kaç değişiklikten sonra içindeki insan da çıkmaya başlıyor."