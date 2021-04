Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran'dan YouTube rekoru! Dizide saç baş yolduran Onur: 'Bence Doruk özünde çok iyi birisi ama...'

ONUR SEYİT YARAN KAÇ YAŞINDA?

Genç yeteneğin yaşı merak konusu oldu. Manken, dizi oyuncusu. 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Fitness ile ilgilenen Onur Seyit Yaran milli bir satranç oyuncusu olup 8 yıl kadar lisanslı futbol oynamıştır. Yaran, 2016 yulında Best Model Türkiye ve Best Model of The World birincisi seçilmiştir.