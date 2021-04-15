Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen'in hastalığı netleşti! Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl?
Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen'in hastalığı netleşti! Geçtiğimiz pazartesi akşamı evinde fenalaşan Burak Sergen hastaneye kaldırılmıştı. Solunum güçlüğü çeken 60 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alınmıştı. Koronavirüs test sonucu negatif çıktığı belirtilen Burak Sergen'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Son dakika haberine göre Burak Sergen'in koronavirüse yakalandığı teşhis edildi. İşte koronavirüse yakalanan Burak Sergen'in sağlık durumu ve magazin dünyasından koronavirüsü atlatan ünlülerden gelen dikkat çekici açıklamalar...
NİŞANLISI: CORONA TESTLERİ NEGATİF
Burak Sergen'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda, iki koronavirüs testi sonucunun da negatif çıktığı, akciğerlerinde enfeksiyon olduğu belirtilmişti.Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal ise "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan corona testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.