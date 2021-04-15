RAMAZAN İMSAKİYE
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Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen'in hastalığı netleşti! Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl?

Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen'in hastalığı netleşti! Geçtiğimiz pazartesi akşamı evinde fenalaşan Burak Sergen hastaneye kaldırılmıştı. Solunum güçlüğü çeken 60 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alınmıştı. Koronavirüs test sonucu negatif çıktığı belirtilen Burak Sergen'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Son dakika haberine göre Burak Sergen'in koronavirüse yakalandığı teşhis edildi. İşte koronavirüse yakalanan Burak Sergen'in sağlık durumu ve magazin dünyasından koronavirüsü atlatan ünlülerden gelen dikkat çekici açıklamalar...

15.04.2021 12:36 - Son Güncelleme: 15.04.2021 13:07
Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen'in hastalığı netleşti! Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl?

Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen'in hastalığı netleşti! Geçtiğimiz pazartesi akşamı evinde fenalaşan Burak Sergen hastaneye kaldırılmıştı. Solunum güçlüğü çeken 60 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alınmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen'in hastalığı netleşti! Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl?

NİŞANLISI: CORONA TESTLERİ NEGATİF
Burak Sergen'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda, iki koronavirüs testi sonucunun da negatif çıktığı, akciğerlerinde enfeksiyon olduğu belirtilmişti.Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal ise "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan corona testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen'in hastalığı netleşti! Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl?

MEDYAPIM: CORONA NEDENİYLE YOĞUN BAKIMDA
Tedavisi devam eden Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son bilgi, rol aldığı 'Sadakatsiz' dizisinin yapım şirketi MedYapım'dan geldi.

Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen'in hastalığı netleşti! Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl?

Sergen'in koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen açıklamada "Kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in covid sebebiyle üç gündür hastanede yoğun bakım tedavisi devam etmektedir. Kendisine MedYapım ailesi olarak acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen'in hastalığı netleşti! Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl?

ALP AKAR: KARANTİNANIN BEŞİNCİ GÜNÜ
Burak Sergen'den gelen üzücü haberin ardından 'Sadakatsiz' dizinin oyuncularından Alp Akar'ın da koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.