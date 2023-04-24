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Haberler Magazin Bir Küçük Gün Işığı'nın Ümran'ı Esra Dermancıoğlu en doğal haliyle deniz kenarından paylaştı! Hülya Avşar kayıtsız kalamadı! Kırmızılar içindeki Esra'ya beğeni yağdı

Bir Küçük Gün Işığı'nın Ümran'ı Esra Dermancıoğlu en doğal haliyle deniz kenarından paylaştı! Hülya Avşar kayıtsız kalamadı! Kırmızılar içindeki Esra'ya beğeni yağdı

Başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay'ın yer aldığı, ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Ümran karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla çok konuşulan Dermancıoğlu, bu defa en doğal haliyle deniz kenarından gönderi paylaştı. Paylaşımına Hülya Avşar kayıtsız kalamadı.

24.04.2023 22:46 - Son Güncelleme: 24.04.2023 22:49
Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu en doğal haliyle deniz kenarından paylaştı! Hülya Avşar kayıtsız kalamadı! Kırmızılar içindeki Esra’ya beğeni yağdı

Bir Küçük Gün Işığı'nda Ümran karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu başarılı oyunculuğuyla yeteneğinden söz ettirmeye devam ediyor.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu en doğal haliyle deniz kenarından paylaştı! Hülya Avşar kayıtsız kalamadı! Kırmızılar içindeki Esra’ya beğeni yağdı

Ümran karakterini canlandıran yetenekli oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla da çok konuşuluyor.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu en doğal haliyle deniz kenarından paylaştı! Hülya Avşar kayıtsız kalamadı! Kırmızılar içindeki Esra’ya beğeni yağdı

Paylaştığı gönderileri takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tutuyor.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu en doğal haliyle deniz kenarından paylaştı! Hülya Avşar kayıtsız kalamadı! Kırmızılar içindeki Esra’ya beğeni yağdı

Son olarak en doğal haliyle deniz kenarından paylaşım yapan güzel oyuncunun gönderisine Hülya Avşar kayıtsız kalmadı.

Bir Küçük Gün Işığı’nın Ümran’ı Esra Dermancıoğlu en doğal haliyle deniz kenarından paylaştı! Hülya Avşar kayıtsız kalamadı! Kırmızılar içindeki Esra’ya beğeni yağdı

İşte Esra Dermancıoğlu'nun çok konuşulan paylaşımı ve ünlülerin doğal halleri...

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