Bir Küçük Gün Işığı'nın Ümran'ı Esra Dermancıoğlu en doğal haliyle deniz kenarından paylaştı! Hülya Avşar kayıtsız kalamadı! Kırmızılar içindeki Esra'ya beğeni yağdı
Başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay'ın yer aldığı, ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Ümran karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla çok konuşulan Dermancıoğlu, bu defa en doğal haliyle deniz kenarından gönderi paylaştı. Paylaşımına Hülya Avşar kayıtsız kalamadı.
24.04.2023 22:46 - Son Güncelleme: 24.04.2023 22:49
Bir Küçük Gün Işığı'nda Ümran karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu başarılı oyunculuğuyla yeteneğinden söz ettirmeye devam ediyor.
Ümran karakterini canlandıran yetenekli oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla da çok konuşuluyor.
Son olarak en doğal haliyle deniz kenarından paylaşım yapan güzel oyuncunun gönderisine Hülya Avşar kayıtsız kalmadı.