NBA yıldızı maç sonrası açıkladı: Müslümanım ve oruç tutuyorum! İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri...
NBA'in yıldız oyuncularından Brooklyn Nets'te oynayan Kyrie Irving, Boston Celtics'i 109-104 yendikleri maçın ardından hayranlarını şaşırtan bir açıklama yaptı. Irving hakkında çıkan Müslüman olduğu ve Ramazan ayı boyunca oruç tuttuğu yönündeki haberleri doğruladı. Irving, oruç tutarken kendisini kutsanmış hissettiğini belirtirken, "Bana rehberlik eden bu hisle devam ediyorum." dedi. Kimi şarkıcı, kimi manken, kimi de oyuncu! Hiç tahmin edemeyeceğiniz ünlüler aslında Müslüman kökenli... İşte dünyada en çok tanınan Müslüman ünlüler...
ORUÇ TUTMAK KESİNLİKLE BİR PARÇASI
Topluluğumun bir parçası olmaktan ve doğru şeyleri yapmaktan çok mutluyum. Eğer Müslüman toplum hakkında bir şey biliyorsanız oruç tutmak kesinlikle bunun bir parçası. Bunun bir parçası olduğum için gerçekten kutsanmış ve minnettar hissediyorum.'' sözlerini kullandı.