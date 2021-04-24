NBA yıldızı maç sonrası açıkladı: Müslümanım ve oruç tutuyorum! İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri...

NBA'in yıldız oyuncularından Brooklyn Nets'te oynayan Kyrie Irving, Boston Celtics'i 109-104 yendikleri maçın ardından hayranlarını şaşırtan bir açıklama yaptı. Irving hakkında çıkan Müslüman olduğu ve Ramazan ayı boyunca oruç tuttuğu yönündeki haberleri doğruladı. Irving, oruç tutarken kendisini kutsanmış hissettiğini belirtirken, "Bana rehberlik eden bu hisle devam ediyorum." dedi. Kimi şarkıcı, kimi manken, kimi de oyuncu! Hiç tahmin edemeyeceğiniz ünlüler aslında Müslüman kökenli... İşte dünyada en çok tanınan Müslüman ünlüler...

24.04.2021 11:18 - Son Güncelleme: 24.04.2021 11:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





