Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan’dan Ahu Yağtu’ya mesaj! “Seni şuursuzca seviyorum” sosyal medya ikiye bölündü

Kardeşlerim dizisinde Akif karakterini canlandıran Celil Nalçakan, sosyal medya hesabında rol arkadaşı Ahu Yağtu'nun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun meslektaşının doğum gününü kutlamak için kullandığı ifadeler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimisi ilan-ı aşk olarak yorumlarken kimisi "Onlar yakın arkadaş" dedi. İşte Celil Nalçakan'ın kafa karıştıran Ahu Yağtu paylaşımı...