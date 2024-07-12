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Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan’dan Ahu Yağtu’ya mesaj! “Seni şuursuzca seviyorum” sosyal medya ikiye bölündü

Kardeşlerim dizisinde Akif karakterini canlandıran Celil Nalçakan, sosyal medya hesabında rol arkadaşı Ahu Yağtu'nun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun meslektaşının doğum gününü kutlamak için kullandığı ifadeler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimisi ilan-ı aşk olarak yorumlarken kimisi "Onlar yakın arkadaş" dedi. İşte Celil Nalçakan'ın kafa karıştıran Ahu Yağtu paylaşımı...

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 13:04 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 13:04
Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan’dan Ahu Yağtu’ya mesaj! Seni şuursuzca seviyorum sosyal medya ikiye bölündü 1

ATV'de yayınlanan Kardeşlerim'de canlandırdığı Akif karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Celil Nalçakan, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan’dan Ahu Yağtu’ya mesaj! Seni şuursuzca seviyorum sosyal medya ikiye bölündü 2

Nalçakan, Instagram hesabında rol arkadaşı Ahu Yağtu'nun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Kardeşlerim’in Akif’i Celil Nalçakan’dan Ahu Yağtu’ya mesaj! Seni şuursuzca seviyorum sosyal medya ikiye bölündü 3

Ünlü oyuncu, Ahu Yağtu'nun bir pozunu kendi sayfasında yayınlayarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

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