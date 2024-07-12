Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’siydi! Selin Yeninci’yi tanıyabilene aşk olsun! O artık sarışın! “Gaffur görse yine aşık olur”

Başrolünde Hilal Altınbilek'in yer aldığı, atv'nin sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Saniye karakteriyle tanınan Selin Yeninci, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı. Saçlarını sarıya boyatan Yeninci'yi görenler tanımakta zorlandı. Sosyal medya kullanıcıları, Bir Zamanlar Çukurova dizisine gönderme yaparak "Gaffur görse yine aşık olur" yorumunda bulundu. İşte Selin Yeninci'nin ağızları açık bırakan son hali...
Selin Yeninci, bir dönem atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle hafızalara kazındı.
Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Yeninci, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
İmaj tazeleyerek saçlarını sarıya boyatan oyuncu, son halini Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.