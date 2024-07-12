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Görümce’nin yıldızı Eda Ece “Evimizin tatlışkosu” deyip paylaştı! Zevkle döşenmiş lüks evi dikkat çekti! Kızı Mina’nın odasına bakın...

Başrollerini Buğra Gülsoy ve Gupse Özay ile paylaştığı Görümce filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Eda Ece, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Buğrahan Tuncer ile yaptığı evlilikten Mina adında bir kızı olan Eda Ece, sevimli dostu Pero'nun bahçe pozunu "Evimizin tatlışkosu" notuyla yayınladı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımın ardından Ece'nin evi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle kızı Mina'nın odası beğeni topladı.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 14:51 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 15:03
Görümce’nin yıldızı Eda Ece Evimizin tatlışkosu deyip paylaştı! Zevkle döşenmiş lüks evi dikkat çekti! Kızı Mina’nın odasına bakın... 1

Eda Ece, uzun yıllardır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da nikah masasına oturdu.

Görümce’nin yıldızı Eda Ece Evimizin tatlışkosu deyip paylaştı! Zevkle döşenmiş lüks evi dikkat çekti! Kızı Mina’nın odasına bakın... 2

Tuncer ile mutlu birlikteliğini evlilikle taçlandıran Eda Ece, düğünden aylar sonra bebek beklediğini duyurdu.

Görümce’nin yıldızı Eda Ece Evimizin tatlışkosu deyip paylaştı! Zevkle döşenmiş lüks evi dikkat çekti! Kızı Mina’nın odasına bakın... 3

Ünlü oyuncu, 4 Nisan 2024 tarihinde ise kızı Mina İpek'i kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

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