Kardeşlerim dizisine transfer oldu! Yeni karakteri ilk bölümden ortalığı birbirine kattı! Hande Erçel'ini gözünün nuru biricik halasıydı! Ünlü oyuncu...

ATV'nin fenomen dizisi Kardeşlerim, heyecan dolu yeni bölümleriyle her hafta reyting rekorları kırıyor. Son bölümde Asiye'nin vurulması, yeni bölümde de Arif'in cinayet işlemesi milyonları ekrana kilitledi. Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak'ın yer aldığı diziye yeni bir heyecan geliyor. Ünlü oyuncu diziye dahil oldu, yer yerinden oynayacak. Gönül karakteri ile kadroya giren oyuncu fırtınalar estirecek. Sosyal meyda bunu konuşuyor! İşte detaylar...