Kardeşlerim dizisine transfer oldu! Yeni karakteri ilk bölümden ortalığı birbirine kattı! Hande Erçel'ini gözünün nuru biricik halasıydı! Ünlü oyuncu...
NG Medya yapımı imzalı, ilk bölümü geçtiğimiz yıl Şubat ayında yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim dizisine bomba isim transfer oldu. Her bölümü bir yandan ağlatıp diğer yandan güldüren başarılı diziye dikkat çeken bir oyuncu katıldı. Gelişi bomba etkisi yarattı. Diziye girdiği ilk sahneden itibaren ortalık darma duman oldu. Oynadığı karakter diziye damga vurdu.
ATV'nin fenomen dizisi Kardeşlerim, heyecan dolu yeni bölümleriyle her hafta reyting rekorları kırıyor. Son bölümde Asiye'nin vurulması, yeni bölümde de Arif'in cinayet işlemesi milyonları ekrana kilitledi. Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak'ın yer aldığı diziye yeni bir heyecan geliyor. Ünlü oyuncu diziye dahil oldu, yer yerinden oynayacak. Gönül karakteri ile kadroya giren oyuncu fırtınalar estirecek. Sosyal meyda bunu konuşuyor! İşte detaylar...
Kardeşlerim 45. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, 44. bölümüyle geçtiğimiz Cumartesi günü izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu sahneleri ile milyonları yine ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin merakla beklenen 45. bölüm fragmanı yayınlandı.