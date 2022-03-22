İbrahim Kutluay ile Gülcan Arslan sevgili mi? Bomba iddiaya göre aşkın mimarı Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk...

İkilinin davet boyunca hep yan yana oldukları, sahnede olan Kenan Doğulu şarkıları eşliğinde dans ettikleri öğrenildi. Gecenin hemen ertesi günü Teoman, kişisel sosyal medya hesabından Gülcan Arslan'ın dans ettiği anları paylaştı. Bu paylaşım sonrası Arslan da Teoman'ın paylaşımını kendi kişisel sosyal medya hesabında paylaştı ve Teoman'ı sosyal medyadan takibe aldı.