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Haberler Magazin İbrahim Kutluay ile Gülcan Arslan sevgili mi? Bomba iddiaya göre aşkın mimarı Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk...

İbrahim Kutluay ile Gülcan Arslan sevgili mi? Bomba iddiaya göre aşkın mimarı Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk...

İbrahim Kutluay ile Gülcan Arslan sevgili mi? Bomba iddiaya göre aşkın mimarı Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk... Geçtiğimiz yaz oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile kısa bir birliktelik yaşayan ardından adı Teoman ile anılan Gülcan Arslan'ın İbrahim Kutluay ile aşk yaşadığı iddia ediliyor. Edvina Sponza ile bir dargın bir barışık ilişkisini sonlandıran eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın yaklaşık bir aydır güzel oyuncu Gülcan Arslan'la birlikte olduğu ve birlikteliğini gözlerden uzak yaşadığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

22.03.2022 11:15 - Son Güncelleme: 22.03.2022 11:24
İbrahim Kutluay ile Gülcan Arslan sevgili mi? Bomba iddiaya göre aşkın mimarı Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk...

İbrahim Kutluay ile Gülcan Arslan sevgili mi? Bomba iddiaya göre aşkın mimarı Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk...

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İbrahim Kutluay ile Gülcan Arslan sevgili mi? Bomba iddiaya göre aşkın mimarı Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk...

Gülcan Arslan, daha önce arkadaşlarıyla gittiği tatilde ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamıştı. Ancak ikilinin birlikteliği çok uzun sürmemişti.

İbrahim Kutluay ile Gülcan Arslan sevgili mi? Bomba iddiaya göre aşkın mimarı Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk...

Hayatında uzun süredir kimsenin olmadığı bilinen Teoman ve yaz ayında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süreli bir aşk yaşayan Gülcan Arslan'ın bir davette yakınlaştığı iddia edildi.

İbrahim Kutluay ile Gülcan Arslan sevgili mi? Bomba iddiaya göre aşkın mimarı Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk...

İkilinin davet boyunca hep yan yana oldukları, sahnede olan Kenan Doğulu şarkıları eşliğinde dans ettikleri öğrenildi. Gecenin hemen ertesi günü Teoman, kişisel sosyal medya hesabından Gülcan Arslan'ın dans ettiği anları paylaştı. Bu paylaşım sonrası Arslan da Teoman'ın paylaşımını kendi kişisel sosyal medya hesabında paylaştı ve Teoman'ı sosyal medyadan takibe aldı.

İbrahim Kutluay ile Gülcan Arslan sevgili mi? Bomba iddiaya göre aşkın mimarı Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk...

TEOMAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Aşk iddiası sonrası ilk açıklama Teoman'dan geldi. Nişantaşı'nda görüntülenen rock müziğin ünlü ismi, Gülcan Arslan ile hakkında çıkan haberlere ilişkin ilk kez konuştu. 2015 yılında boşandığı Ayşe Kaya ile evliliğinden Zeyno adında bir kızı olan Teoman, ünlü oyuncuyu tanımadığını söyleyerek şaşırttı.

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