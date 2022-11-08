Kardeşinin aksine bakın ne iş yapıyor! Acun Ilıcalı herkesten gizlediği abisi ortaya çıktı! ’Bu kadar benzerlik olmaz...’

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ilk kez abisini paylaştı. Kızlarıyla mütemadiyen bir araya gelen ünlü televizyoncu Ilıcalı, abisi Ömer Cenker Ilıcalı ve yeğeni Ece ile ilk kez bir fotoğraf karesi paylaştı. Ünlü televizyoncunun kendisinden 2 yaş büyük olan abisiyle benzerliği görenleri şaşkına çevirdi.