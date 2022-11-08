2 çocuk annesi Emina Jahovic 10 yıl evli kaldığı eski eşi Mustafa Sandal hakkında konuştu! Suskunluğunu bozdu! “Çocuklar da olumsuz...”
Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, 10 yıl evli kaldığı iki çocuğunun babası Mustafa Sandal ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Jahovic, Mustafa Sandal'ın geçtiğimiz haziran ayında Melis Sütşurup ile nikâh masasına oturması hakkında ilk kez konuştu. "Çocuklar da olumsuz bir tepki vermediler" diyen şarkıcının açıklaması, kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...
08.11.2022 00:07 - Son Güncelleme: 08.11.2022 00:07
Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, 2008 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Mustafa Sandal'dan 2018'de boşanmıştı.
Bu evlilikten iki oğlu olan ikiliden Sandal, geçtiğimiz haziran ayında Melis Sütşurup ile nikâh masasına oturmuştu.
Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın Melisa Sütşurup ile yaptığı evlilikle ilgili şunları söyledi: "Mustafa mutlu olsun bizim için yeterli, çocuklar da olumsuz bir tepki vermediler bu evliliğe. O çok iyi bir baba. Çocuklarıyla harika ilgileniyor"