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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Emina Jahovic 10 yıl evli kaldığı eski eşi Mustafa Sandal hakkında konuştu! Suskunluğunu bozdu! “Çocuklar da olumsuz...”

2 çocuk annesi Emina Jahovic 10 yıl evli kaldığı eski eşi Mustafa Sandal hakkında konuştu! Suskunluğunu bozdu! “Çocuklar da olumsuz...”

Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, 10 yıl evli kaldığı iki çocuğunun babası Mustafa Sandal ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Jahovic, Mustafa Sandal'ın geçtiğimiz haziran ayında Melis Sütşurup ile nikâh masasına oturması hakkında ilk kez konuştu. "Çocuklar da olumsuz bir tepki vermediler" diyen şarkıcının açıklaması, kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...

08.11.2022 00:07 - Son Güncelleme: 08.11.2022 00:07
2 çocuk annesi Emina Jahovic 10 yıl evli kaldığı eski eşi Mustafa Sandal hakkında konuştu! Suskunluğunu bozdu! “Çocuklar da olumsuz...”

Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, 2008 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Mustafa Sandal'dan 2018'de boşanmıştı.

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2 çocuk annesi Emina Jahovic 10 yıl evli kaldığı eski eşi Mustafa Sandal hakkında konuştu! Suskunluğunu bozdu! “Çocuklar da olumsuz...”

Bu evlilikten iki oğlu olan ikiliden Sandal, geçtiğimiz haziran ayında Melis Sütşurup ile nikâh masasına oturmuştu.

2 çocuk annesi Emina Jahovic 10 yıl evli kaldığı eski eşi Mustafa Sandal hakkında konuştu! Suskunluğunu bozdu! “Çocuklar da olumsuz...”

Emina Jahovic, verdiği bir röportajda eski eşinin yeni evliliği hakkında konuştu.

2 çocuk annesi Emina Jahovic 10 yıl evli kaldığı eski eşi Mustafa Sandal hakkında konuştu! Suskunluğunu bozdu! “Çocuklar da olumsuz...”

Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın Melisa Sütşurup ile yaptığı evlilikle ilgili şunları söyledi: "Mustafa mutlu olsun bizim için yeterli, çocuklar da olumsuz bir tepki vermediler bu evliliğe. O çok iyi bir baba. Çocuklarıyla harika ilgileniyor"

2 çocuk annesi Emina Jahovic 10 yıl evli kaldığı eski eşi Mustafa Sandal hakkında konuştu! Suskunluğunu bozdu! “Çocuklar da olumsuz...”

Jahovic'in bu açıklamasının ardından ikilinin çocukları da merak konusu oldu.

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