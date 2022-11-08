2 çocuk annesi Emina Jahovic 10 yıl evli kaldığı eski eşi Mustafa Sandal hakkında konuştu! Suskunluğunu bozdu! “Çocuklar da olumsuz...”

Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın Melisa Sütşurup ile yaptığı evlilikle ilgili şunları söyledi: "Mustafa mutlu olsun bizim için yeterli, çocuklar da olumsuz bir tepki vermediler bu evliliğe. O çok iyi bir baba. Çocuklarıyla harika ilgileniyor"