3 yıl önce ‘evet’ demiş! Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın eşi bakın kim! Meğer Kardeşlerim’in yakışıklı oyuncusuyla...
Kadrosunda Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Sude karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, yayınlanan son bölümle gündem oldu. Kuruluş Osman dizisiyle yıldızı parlayan oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan Şeyma Korkmaz hakkında en çok "Şeyma Korkmaz kiminle evli?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun, üç yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şeyma Korkmaz'ın Kardeşlerim dizisinde rol alan eşi kimmiş...
Kadrosunda Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Sude karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, yayınlanan son bölümle gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ŞEYMA KORKMAZ KİMDİ?
1988 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Şeyma Korkmaz, liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okuduktan sonra 18 Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.
2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde Yağmur karakteriyle oyunculuk kariyerine başlayan Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını 8 sezon duyurdu.
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Mari karakteriyle de yıldızı parlayan Korkmaz, son olarak Bir Küçük Gün Işığı'nda rol aldı.