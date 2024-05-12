Kardeşini 3 sene önce kaybeden Alişan'dan duygu dolu paylaşım! "Sen varmışsın gibi devam ediyoruz biz her şeye.."

Ünlü şarkıcı Alişan, 3 sene önce temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Kardeş acısı ile evlatları ve yeğenleri için ayakta kalmaya çalışan Alişan'dan bugün duygu dolu paylaşım geldi. Kardeşinin yaş gününü sosyal medya hesabından uzunca bir mesajla kutlayan Alişan, "Sen varmışsın gibi devam ediyoruz biz herşeye..Ama çok özledim seni,çok özledik seni..Kavuşacağız birgün elbet..Ve ben o güne kadar emanetlerine gözüm gibi bakıcam hiç merak etme..." sözlerini kullandı. İşte Alişan'ın duygu yüklü o paylaşımı...