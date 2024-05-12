Sibel Can’ın kızı Melisa Ural son halini paylaştı! “Boynuz kulağı geçti” İlk yorum kardeşi Emir Aksüt ile babası Hakan Ural’dan...

11 yıl evli kalan Sibel Can ile Hakan Ural'ın Engincan Ural ve Melisa Ural adlarında iki evladı oldu. Hem kariyerleri hem de özel hayatlarıyla dikkat çeken ikili, son olarak kızları Melisa Ural'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Kameralardan uzak bir yaşam sürdüren Ural, son halini sosyal medya hesabında paylaştı. Melisa Ural'ın son hali için "Güzelliği annesinden", "Boynuz kulağı geçmiş" ifadeleri kullanılırken ilk yorum babası Hakan Ural ile kardeşi Emir Aksüt'ten geldi. İşte Sibel Can'ın biricik kızının son hali...