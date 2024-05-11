Aralarında 46 numara giyen bile var! Hande Erçel, Beren Saat, Pınar Altuğ, Çağla Şıkel, Ata Demirer... Ayak numaraları şoke etti

Son zamanlarda ortaya çıkan bir moda trendiyle ünlü isimlerin ayak numaraları magazin dünyasında şaşkınlık yaratıyor. Hande Erçel, Beren Saat, Pınar Altuğ, Çağla Şıkel, Ata Demirer gibi ünlülerin ayak numaraları konuşulmaya başlandı. Bu isimler arasında ayak numarası 46 olanlar hayrete düşürdü. İşte Engin Altan Düzyatan, Asuman Krause, Ebru Şallı, Ebru Gündeş, Hadise, Kenan İmirzalıoğlu gibi isimlerin ayak numarası...