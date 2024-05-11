Aralarında 46 numara giyen bile var! Hande Erçel, Beren Saat, Pınar Altuğ, Çağla Şıkel, Ata Demirer... Ayak numaraları şoke etti

Son zamanlarda ortaya çıkan bir moda trendiyle ünlü isimlerin ayak numaraları magazin dünyasında şaşkınlık yaratıyor. Hande Erçel, Beren Saat, Pınar Altuğ, Çağla Şıkel, Ata Demirer gibi ünlülerin ayak numaraları konuşulmaya başlandı. Bu isimler arasında ayak numarası 46 olanlar hayrete düşürdü. İşte Engin Altan Düzyatan, Asuman Krause, Ebru Şallı, Ebru Gündeş, Hadise, Kenan İmirzalıoğlu gibi isimlerin ayak numarası...
Son zamanlarda dikkat çeken isimler, ayak numaralarıyla magazin dünyasında büyük bir merak uyandırıyor. Hande Erçel, Beren Saat, Pınar Altuğ, Çağla Şıkel, Ata Demirer gibi ünlüler arasında 46 numara ayakkabı giyenler bile var!
Beren Saat'in ayakları Aşk-ı Memnu dizisiyle gündeme gelmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Beren Saat'in ayağında 6 parmak saydı.
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ayakları da kısa sürede gündem oldu.