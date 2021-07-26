Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri cız ettirdi! Alişan mezarın başından bir an olsun ayrılmıyor

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalandı ve genç yaşta hayatını kaybetti. Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandığı sırada ünlü sanatçı Alişan ve ailesinin haykırışları, tüm sevenlerini üzdü. Bu olayın hemen ardından Alişan ve ailesinin üzüntüsü ise magazin gündemine damga vurdu. Ünlü sanatçının son hali, yürekleri paramparça etti. İşte ayrıntılar...