Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri cız ettirdi! Alişan mezarın başından bir an olsun ayrılmıyor
Ünlü şarkıcı Alişan'ın 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandığı sırada ünlü sanatçı Alişan ve ailesinin haykırışları, tüm sevenlerini üzdü. Öte yandan Selçuk Tektaş'ın ölümü sanat camiasını da yasa boğmuştu. Alişan, o günden beri kardeşini yalnız bırakmıyor. Alişan'ın son hali ise yürekleri paramparça etti.
Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalandı ve genç yaşta hayatını kaybetti. Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandığı sırada ünlü sanatçı Alişan ve ailesinin haykırışları, tüm sevenlerini üzdü. Bu olayın hemen ardından Alişan ve ailesinin üzüntüsü ise magazin gündemine damga vurdu. Ünlü sanatçının son hali, yürekleri paramparça etti. İşte ayrıntılar...
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden şarkıcı Alişan, son yaptığıyla yine yürekleri paramparça etti. Her gün kardeşinin mezarına gidip dua okuyan Alişan, o günden beri kardeşini yalnız bırakmıyor.
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan 41 yaşındaki Selçuk Tektaş, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tektaş kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
Son yolculuğuna Feriköy Mezarlığı'nda uğurlanan Selçuk Tektaş'ı o günden beri yalnız bırakmayan Alişan, her gün kardeşinin mezarı başına giderek dua ediyor.
Alişan'ın bitkin hali göze çarpan ilk detaylardan biri oldu. Ünlü şarkıcının kimseyle konuşmadığı, her gün defalarca tek başına kardeşinin mezarına geldiği öğrenildi.