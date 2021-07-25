Güzel oyuncu şaşkına çevirdi! Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun yaşını duyanlar inanamıyor
Daha önce atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu yine atv'de yayınlanan Baş Belası dizisi ile seyircinin karşısına çıktı. Dizide İpek karakterini canlandıran genç oyuncunun özel hayatı hayranları tarafından merak edilirken Helvacıoğlu'nun yaşını duyanlar inanmakta zorlandı. İşte başta genç oyuncu İrem Helvacıoğlu ve diğer ünlülerin yaşları...
25.07.2021 22:13
- Son Güncelleme: 25.07.2021 22:13
Daha önce atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu yine atv'de yayınlanan Baş Belası dizisi ile seyircinin karşısına çıktı.
Dizide İpek karakterini canlandıran genç oyuncunun özel hayatı hayranları tarafından merak edilirken Helvacıoğlu'nun yaşını duyanlar inanmakta zorlandı. İşte başta genç oyuncu İrem Helvacıoğlu ve diğer ünlülerin yaşları...