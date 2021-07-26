Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçer yine sobelendi! Yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'le Meksika'nın yolunu tutan Hadise...
Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran şarkıcı Hadise gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. Mehmet Dinçerler ile birliktelik yaşamaya başlayan Hadise, yeni sevgilisi ile dünyanın bir ucuna uçarak tatile gitti. Hadise, son paylaşımıyla adından söz ettirmişti. Aşıklar Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a gitti. Çift, yine hayranları tarafından görüntülendi. İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in o görüntüsü.
26.07.2021 09:30
- Son Güncelleme: 26.07.2021 09:30
Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılan ve kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, sevgilisiyle tatile çıktı. Aşıklar Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a gitti. Çift, yine hayranları tarafından görüntülendi.