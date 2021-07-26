Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçer yine sobelendi! Yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'le Meksika'nın yolunu tutan Hadise...

Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılan ve kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, sevgilisiyle tatile çıktı. Aşıklar Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a gitti. Çift, yine hayranları tarafından görüntülendi.