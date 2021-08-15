Kardeş acısı ile sarsılan Alişan sahnede gözyaşlarına boğuldu! ‘Sevdiklerinize sahip çıkın’ dedi kelimeler boğazında düğümlendi
Kardeş acısı ile sarsılan Alişan sahnede gözyaşlarına boğuldu! Ünlü türkücü Alişan, geçen ay kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle toprağa vermişti. Kardeşinin ölümü ile kendini eve kapatan Alişan, Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra ilk kez sahne aldı. Zor günleri atlatmak için işine dört elle sarılan Alişan, şarkılarını kardeşine armağan ettiği konserde duygusal anlar yaşadı. Ünlü türkücü, "Gerçekten dünya çok boş ailenize, kardeşinize, çocuklarınıza ve sevdiklerinize her zaman sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar, ellerinizden uçup gidiyorlar" diyerek gözyaşlarına boğuldu. İşte o anlar...
15.08.2021 10:56
- Son Güncelleme: 16.08.2021 16:04
Ünlü türkücü Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle 41 yaşında vefat etti.
Kardeşinin vefatıyla sarsılan Alişan'a bir acı haberde kuzeninden geldi. Alişan bir kaç gün ara ile kuzenini de genç yaşta toprağa verdi.
Ardında iki kız çocuğu ve gözü yaşlı bir eş bırakan Selçuk Tektaş'ın emanetlerine gözü gibi bakan Alişan kardeşinin ardından ilk kez sahneye çıktı.