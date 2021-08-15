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Haberler Magazin Hande Erçel leopar desenli yeşil bikinisi ile şov yaptı! Art arda yayınladı yer yerinden oynadı gözler Kerem Bürsin’e çevrildi

Hande Erçel leopar desenli yeşil bikinisi ile şov yaptı! Art arda yayınladı yer yerinden oynadı gözler Kerem Bürsin’e çevrildi

Hande Erçel leopar desenli yeşil bikinisi ile şov yaptı! Başrolünü üstlendiği dizinin final yapmasının ardından tatile çıkan ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Erçel, leopar desenli yeşil bikinisi ile verdiği cesur pozları art arda Instagram hesabında paylaştı. Sevgilisi Erçel'in hemen hemen her paylaşımına yorum yapan Keren Bürsin'in bikinili pozlara ne diyeceği ise merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, 'Kerem'in yorumunu bekliyorum', 'Hande yine yaktın ortalığı' yorumlarında bulundu. İşte Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

15.08.2021 12:33 - Son Güncelleme: 16.08.2021 08:47
Hande Erçel leopar desenli yeşil bikinisi ile şov yaptı! Art arda yayınladı yer yerinden oynadı gözler Kerem Bürsin’e çevrildi

Ünlü oyuncu Hande Erçel, başrolünü sevgilisi Kerem Bürsin ile paylaştığı dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

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Hande Erçel leopar desenli yeşil bikinisi ile şov yaptı! Art arda yayınladı yer yerinden oynadı gözler Kerem Bürsin’e çevrildi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Hande Erçel leopar desenli yeşil bikinisi ile şov yaptı! Art arda yayınladı yer yerinden oynadı gözler Kerem Bürsin’e çevrildi

Erçel, leopra desenli yeşil bikinisi ile verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Erçel leopar desenli yeşil bikinisi ile şov yaptı! Art arda yayınladı yer yerinden oynadı gözler Kerem Bürsin’e çevrildi

Erçel, leopra desenli yeşil bikinisi ile verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Erçel leopar desenli yeşil bikinisi ile şov yaptı! Art arda yayınladı yer yerinden oynadı gözler Kerem Bürsin’e çevrildi

Sosyal medya kullanıcıları, Erçel'in fit fiziği ile dikkat çektiği pozları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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