Hande Erçel leopar desenli yeşil bikinisi ile şov yaptı! Art arda yayınladı yer yerinden oynadı gözler Kerem Bürsin’e çevrildi
Hande Erçel leopar desenli yeşil bikinisi ile şov yaptı! Başrolünü üstlendiği dizinin final yapmasının ardından tatile çıkan ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Erçel, leopar desenli yeşil bikinisi ile verdiği cesur pozları art arda Instagram hesabında paylaştı. Sevgilisi Erçel'in hemen hemen her paylaşımına yorum yapan Keren Bürsin'in bikinili pozlara ne diyeceği ise merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, 'Kerem'in yorumunu bekliyorum', 'Hande yine yaktın ortalığı' yorumlarında bulundu. İşte Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
15.08.2021 12:33
- Son Güncelleme: 16.08.2021 08:47
Ünlü oyuncu Hande Erçel, başrolünü sevgilisi Kerem Bürsin ile paylaştığı dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.