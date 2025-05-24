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Kardeş acısı dinmiyor! Simge Sağın vefat eden ablasını sosyal medyada andı!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın bir süredir sağlık sorunları yaşayan ablası Nilay Sağın, 45 yaşında hayatını kaybetti. Kardeş acısıyla sarsılan Sağın, günler sonra yaptığı paylaşımla ablasını andı.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 14:25 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 14:25
Kardeş acısı dinmiyor! Simge Sağın vefat eden ablasını sosyal medyada andı!

Simge Sağın'ın bir süredir sağlık sorunları yaşayan ablası Nilay Sağın, 45 yaşında hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığıyla mücadele ettiği öğrenilen Nilay Sağın 16 Mayıs'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kardeş acısı dinmiyor! Simge Sağın vefat eden ablasını sosyal medyada andı!

Abla acısıyla sarsılan Simge Sağın, cenazede tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorlanan Sağın'a yakınları destek oldu.

Kardeş acısı dinmiyor! Simge Sağın vefat eden ablasını sosyal medyada andı!

KONSERDE DUYGUSAL ANLAR

Ünlü şarkıcı, 19 Mayıs'ta da ablasının vefatının ardından ilk konserine çıktı. '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' etkinlikleri kapsamında Mersin'de sahne alan Simge, konserde şarkı söylerken duygusal anlar yaşadı.

Kardeş acısı dinmiyor! Simge Sağın vefat eden ablasını sosyal medyada andı!

ABLASINI ANDI!

Ablasının vefatının ardından zor günler geçiren Simge Sağın, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yürek burktu.

Kardeş acısı dinmiyor! Simge Sağın vefat eden ablasını sosyal medyada andı!

Ablası ile birbirine sarılırken verdiği pozu yayınlayan Sağın, paylaşımına düştüğü "Ablam" notuna kırmızı kalp emojisi ekledi.

Kardeş acısı dinmiyor! Simge Sağın vefat eden ablasını sosyal medyada andı!

İşte o paylaşım...