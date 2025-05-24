Kardeş acısı dinmiyor! Simge Sağın vefat eden ablasını sosyal medyada andı!

Simge Sağın'ın bir süredir sağlık sorunları yaşayan ablası Nilay Sağın, 45 yaşında hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığıyla mücadele ettiği öğrenilen Nilay Sağın 16 Mayıs'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Abla acısıyla sarsılan Simge Sağın, cenazede tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorlanan Sağın'a yakınları destek oldu.
KONSERDE DUYGUSAL ANLAR
Ünlü şarkıcı, 19 Mayıs'ta da ablasının vefatının ardından ilk konserine çıktı. '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' etkinlikleri kapsamında Mersin'de sahne alan Simge, konserde şarkı söylerken duygusal anlar yaşadı.
ABLASINI ANDI!
Ablasının vefatının ardından zor günler geçiren Simge Sağın, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yürek burktu.