Genç yaşta şöhreti yakalayan Hakan Ural, hem kariyeri hem özle hayatıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun 11 yıl evli kaldığı Sibel Can'dan Melisa Ural ve Engincan Ural adlarında iki evladı oldu.
Sibel Can ile 1999'da boşanan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisela adını verdiği kızını kucağına alarak üçüncü kez babalık heyecanını yaşadı.
BOŞANDILAR MI?
Sosyal medya paylaşımlarında eşi ve çocuklarına sık sık yer veren Ural'la ilgili hayranlarını üzen bir iddia ortaya atıldı. Hakan Ural'ın evliliği bittiği öne sürüldü.
Ural ise suskunluğunu sosyal medyada bozdu. Peş peşe paylaşımlarda bulunan ünlü isim, boşanma iddialarına yanıt verdi.
Hakan Ural, iddiaları şu sözlerle yalanladı: "Çok rica ediyorum, saçma sapan '-mış, -miş' üstünden dedikodulara itibar etmeyin.
Bunlar çok ucuz, gereksiz, cadı kazanı seviyeleri... Ben eşimle çok çok mutluyum ve onu çok seviyorum"
İddiaları net bir dille yalanlayan ve mutluluğunu dile getiren Hakan Ural, bir diğer paylaşımda da eşiyle karesine yer verdi.
Hakan Ural, eşi Ezgi Can Ural ile fotoğrafını kalp, kelebek ve nazar boncuğu emojileri eşliğinde "Ezgim" notuyla yayınladı.