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20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

Sibel Can ile 11 yıl evli kalan Hakan Ural, boşandıktan sonra aradığı aşkı Ezgi Can Ural'da buldu ve 2005 yılında dünyaevine girdi. İlk evliliğinden Melisa ile Engincan adında iki evladı olan Hakan Ural, 2013 yılında Gisela'yı kucağına alarak üçüncü kez babalık heyecanını yaşadı. Sosyal medya paylaşımlarında eşi ve çocuklarına sık sık yer veren Ural'la ilgili hayranlarını üzen bir iddia ortaya atıldı. Hakan Ural'ın evliliği bittiği öne sürüldü. Ünlü isim ise suskunluğunu bozarak iddialara açıklık getirdi.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 16:14 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 16:14
20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

Genç yaşta şöhreti yakalayan Hakan Ural, hem kariyeri hem özle hayatıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun 11 yıl evli kaldığı Sibel Can'dan Melisa Ural ve Engincan Ural adlarında iki evladı oldu.

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

Sibel Can ile 1999'da boşanan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisela adını verdiği kızını kucağına alarak üçüncü kez babalık heyecanını yaşadı.

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

BOŞANDILAR MI?

Sosyal medya paylaşımlarında eşi ve çocuklarına sık sık yer veren Ural'la ilgili hayranlarını üzen bir iddia ortaya atıldı. Hakan Ural'ın evliliği bittiği öne sürüldü.

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

Ural ise suskunluğunu sosyal medyada bozdu. Peş peşe paylaşımlarda bulunan ünlü isim, boşanma iddialarına yanıt verdi.

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

Hakan Ural, iddiaları şu sözlerle yalanladı: "Çok rica ediyorum, saçma sapan '-mış, -miş' üstünden dedikodulara itibar etmeyin.

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

Bunlar çok ucuz, gereksiz, cadı kazanı seviyeleri... Ben eşimle çok çok mutluyum ve onu çok seviyorum"

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

İddiaları net bir dille yalanlayan ve mutluluğunu dile getiren Hakan Ural, bir diğer paylaşımda da eşiyle karesine yer verdi.

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

Hakan Ural, eşi Ezgi Can Ural ile fotoğrafını kalp, kelebek ve nazar boncuğu emojileri eşliğinde "Ezgim" notuyla yayınladı.

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

İşte Hakan Ural'ın eşiyle yaptığı paylaşım başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

Ebru Gündeş

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

Ebru Gündeş ve eşi Murat Özdemir

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

İzzet Yıldızhan

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

İzzet Yıldızhan ve eşi Ajda Yıldızhan

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

Melike Güner

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

Melike Güner ve eşi Ali Haydar Bozkurt

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

HAKAN URAL

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

HAKAN URAL VE EŞİ EZGİ CAN URAL

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

HAKAN URAL VE EŞİ EZGİ CAN URAL

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

HAKAN URAL VE EŞİ EZGİ CAN URAL

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

HAKAN URAL'IN EŞİ EZGİ CAN URAL VE KIZI GISELA URAL

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

Burcu Biricik

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

Pınar Altuğ

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan

20 yıllık evlilik bitti mi? Hakan Ural’dan boşanma iddialarına net yanıt!

Alişan