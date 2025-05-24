Bunlar çok ucuz, gereksiz, cadı kazanı seviyeleri... Ben eşimle çok çok mutluyum ve onu çok seviyorum"

İddiaları net bir dille yalanlayan ve mutluluğunu dile getiren Hakan Ural, bir diğer paylaşımda da eşiyle karesine yer verdi.

Hakan Ural, eşi Ezgi Can Ural ile fotoğrafını kalp, kelebek ve nazar boncuğu emojileri eşliğinde "Ezgim" notuyla yayınladı.

İşte Hakan Ural'ın eşiyle yaptığı paylaşım başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...